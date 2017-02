Olhão facilita reabilitação de edifícios com mais de 30 anos

Connect on Linked in

Os presidentes da Câmara de Olhão e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) assinaram um protocolo, na semana passada, no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, com o objetivo de apoiar e financiar a reabilitação de edifícios com mais de 30 anos, sobretudo na zona histórica de Olhão.

“Esta é uma excelente iniciativa para quem pretende reabilitar os seus edifícios, muitos de grande valor histórico, mas que não tem possibilidades económicas para o fazer. Agora passa a ser mais fácil”, afirmou António Miguel Pina, durante a sessão de assinatura do protocolo de cooperação entre as duas instituições, que decorreu no salão nobre dos paços do concelho.

De acordo com o autarca olhanense, a câmara será um dos veículos de ajuda aos proprietários, que irá prestar todos os esclarecimentos necessários e ajudar nas candidaturas…

Nuno Couto | Jornal do Algarve