Connect on Linked in

A próxima edição do JA será a última do ano em curso. Transporta essa curiosidade e nesse sentido desperta-me para a necessidade ou curiosidade, como entendam, de exprimir a minha opinião sobre alguns dos acontecimentos que marcaram o ano que agora se aproxima do seu final.

Em tal perspectiva sublinho desde logo a importância da existência de um governo de centro esquerda apoiado por partidos à sua esquerda. Trata-se de um facto novo na vida política portuguesa que nunca antes, nos mais de quarenta anos de democracia, tinha ocorrido. Os compromissos que deram consistência aos Acordos centraram-se muito na área social, na correcção de desvios que o centro direita, apoiado pela extrema direita, tinham introduzido em matérias de direitos do mundo do trabalho. Valorizaram-se pensões para os mais desprotegidos, dotou-se demais apoios ao desemprego a par da valorização da Escola Pública tornando mais claro igualmente o apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Todas essas medidas produziram inegáveis efeitos na sociedade, assistindo-se a um ambiente menos carregado de tensões. De fora ficaram matérias a que por enquanto não estavam criadas condições para pelo menos delinear em sentido estratégico formas de actuação. Refiro-me às questões da relação com a Europa. Por alguma razão são partidos diferentes, embora as tensões que se verificam em torno da solução encontrada para o aumento do salário mínimo, no plano em questão, não constituam bom pronunciam para o que de aí pode vir.

Certo é que passado mais de um ano o governo continua independentemente de visões para soluções que os diferenciam. É neste contexto que se preparam para enfrentar o novo ano com um OE aprovado em tempo record, beneficiando da atitude politicamente construtiva do Presidente da República. Certo é também que PSD e CDS continuarão a fustigar a solução governativa, procurando explorar ao máximo divergências existentes, atitude a que se soma, por parte no PCP e da sua ala mais conservadora, ao associar a substância dos Acordos a um inexistente, na minha perspectiva, desvio de direita. Pensando no futuro o que importa considerar é que qualquer atitude menos ponderada quer por parte do PCP e do Bloco, que conduzisse ao rompimento da solução governativa encontrada e, nessa perspectiva, seguramente no momento, com o apoio de toda a direita, provocasse a queda do governo, seria catastrófico para toda a esquerda como para o País. É esse o desafio que enfrentamos no ano próximo.

Outro acontecimento que marca o ano é de facto a eleição de António Guterres para Secretário Geral da ONU. Importante para o nosso País até aqui mais conhecido lá fora pelos êxitos alcançados no mundo do futebol, o que sendo importante é de facto muito menos relevante para o nosso prestígio além fronteiras, o que permite um outro olhar para este país pequeno mas com larga história, ao ponto de ter conseguido, muito também pelo mérito do candidato, ter um dirigente de elevado nível em tais funções num mundo dominado pela guerra, o terrorismo, o medo.

A má notícia que a todos nos inquieta é a eleição de Donald Trump para Presidente da nação mais poderosa do mundo. Um multimilionário conhecido por fugas ao fisco, de entre outras mal feitorias. Populista, a rondar politicamente não só a extrema direita, mas como figura de um protofascista. As notícias que vão saindo quanto à formação do seu futuro governo, são sinais que avolumam preocupações. É certo que as eleições foram disputadas perante uma candidata sem condições nem ideias políticas para convencer a maioria dos votantes americanos, situação que conduz o Partido Democrata a uma travessia no deserto, o que vendo as coisas por tal perspectiva, os possa conduzir à revisão de comportamentos políticos que os tornem mais perto da social-democracia, corrente ideológica da qual são oriundos.

Por último mesmo uma breve nota para a surpresa que tem sido o comportamento do nosso Presidente da República que para além da energia de papa léguas que revela, nos surpreende diariamente no plano político, na forma como se relaciona com o governo e com os interesses do País. Até agora agradável surpresa.

Carlos Figueira

[email protected]