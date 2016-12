O ALGARVE NO PARLAMENTO: Prospeção e exploração de petróleo no Algarve: defender o interesse nacional!

Connect on Linked in

A decisão do Governo, anunciada a semana passada, de rescindir alguns dos contratos de pesquisa, prospeção, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no Algarve, nomeadamente aqueles assinados com a Portfuel e a Repsol/Partex, vem ao encontro das preocupações manifestadas pelo PCP ao longo dos anos.

Em outubro de 2011, logo após a concessão da exploração de hidrocarbonetos a multinacionais do sector, em áreas localizadas ao largo da costa sul algarvia entre Vila Real de Santo António e a Fuseta, o PCP exigiu a divulgação do conteúdo dos contratos dessas concessões, assinados pelo anterior Governo PSD/CDS nas costas das populações. Foi na sequência desta iniciativa do PCP que esses contratos se tornaram públicos, revelando que os interesses nacionais não haviam sido acautelados, quer ao nível das contrapartidas para o Estado, quer no que diz respeito à proteção dos valores ambientais, à segurança das populações e à salvaguarda de outras atividades económicas.

Foi também nessa altura, que o PCP exigiu ao Governo a realização de estudos de impacto ambiental, logo nas fases iniciais de prospeção, para determinar as medidas a adotar pelas concessionárias para minimizar esses impactos e assegurar a proteção dos ecossistemas marinhos, bem como o pagamento de indemnizações compensatórias aos pescadores algarvios pelos prejuízos causados à sua atividade resultantes das operações de prospeção de petróleo e gás natural.

É sabido que o anterior Governo PSD/CDS, apesar das suas altissonantes proclamações sobre a defesa dos valores ambientais, se recusou liminarmente a realizar qualquer estudo sobre o impacto ambiental da prospeção de hidrocarbonetos no Algarve, como, inclusivamente, a admitir que essa prospeção poderia ter impactos negativos noutras atividades económicas, como as pescas ou o turismo.

Mas o PCP não desistiu! Após as eleições legislativas de outubro de 2015, com a derrota do Governo PSD/CDS e o início de uma nova fase da vida política nacional, o PCP manteve a insistência nesta matéria, apresentando na Assembleia da República um projeto de resolução recomendando a avaliação dos riscos ambientais e do impacto noutras atividades económicas resultantes da prospeção e exploração de petróleo e gás natural no Algarve e na Costa Alentejana, assim como o reforço das medidas de monitorização e de prevenção de riscos resultantes do intenso tráfego de navios que transportam hidrocarbonetos ao largo da costa portuguesa. A aprovação destas propostas do PCP, no passado dia 1 de julho, representou um importante passo na defesa dos interesses nacionais no que diz respeito à prospeção e exploração de hidrocarbonetos.

A decisão do atual Governo de rescindir contratos de prospeção e exploração de petróleo e gás natural no Algarve confirma aquilo que o PCP tem afirmado: a exploração dos recursos energéticos nacionais, renováveis e não renováveis, é uma matéria que exige a realização de um amplo debate público para ponderar, de forma esclarecida, as vantagens e desvantagens, a oportunidade e as condições do aproveitamento dos recursos energéticos, com vista a assegurar a soberania energética do nosso país.

Paulo Sá

*(Deputado do PCP na Assembleia da República)