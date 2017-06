11 propostas à escolha da população de Lagoa

Connect on Linked in

Arrancou esta semana e prolonga-se até 18 de julho a votação pública das propostas do Orçamento Participativo para 2017 da Câmara de Lagoa, que foram selecionadas nos encontros participativos que decorreram em Ferragudo, Parchal, Estômbar, Lagoa, Carvoeiro e Porches.

As 11 propostas mais votadas vão ser submetidas ao escrutínio dos munícipes que, assim, têm a oportunidade de as votar, digitalmente – desde que tenham mais de 18 anos e apresentem a identificação – nos edifícios das uniões e juntas de freguesia e nos CTT de Ferragudo. De acordo com o regulamento do orçamento participativo, após consultarem a lista das propostas e introduzirem digitalmente o número de identificação no computador, deverão selecionar as duas propostas favoritas e votar em consciência, segundo a sua perspetiva de prioridade a dar às obras que, posteriormente, entrarão em fase de projeto de execução em 2018.

O valor para a realização das obras é de 300 mil euros, sendo que no processo de votação em curso sairão vencedoras as propostas mais votadas que, no seu conjunto, atinjam esse valor.

As 11 propostas que estão em votação são:

“Aquisição de carrinha para apoio à população de Porches”

“Circuito Pumptrack – Bela Vista – Parchal”

“Cobertura lateral e frontal da Escola EB1 de Carvoeiro”

“Cobertura do polidesportivo da Escola EB1 de Carvoeiro”

“Aquisição de carrinha para o Centro Sénior de Lagoa e população”

“Nivelar passeios na Rua Afonso Costa em Lagoa”

“Passadeiras e lombas na Rua Maria Eugénia Dias Ferreira em Lagoa”

“Requalificação/pavimentação do final da rua 25 de Abril em Estômbar até ao Túnel das Marinhas”

“Parque urbano na Bela Vista – Parchal”

“Colocação de revestimento em pedra no muro envolvente de Estômbar”

“Construção de rotunda no Largo 1º de maio em Estômbar”

