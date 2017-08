11 escolas algarvias com autonomia para escolher como ensinar os alunos

Connect on Linked in

O Ministério da Educação divulgou na passada sexta-feira a lista com as escolas incluídas no projeto de autonomia e flexibilidade curricular. No total, são 235 os estabelecimentos que vão escolher o quê e como vão ensinar os seus alunos, sendo que 11 deles são da região algarvia.

Trata-se de um projeto experimental que integra escolas da rede pública e privada, que se mostram disponíveis para participar.

“Visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, dos seus alunos e professores, e permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, reconhecendo que o exercício efetivo de autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa autonomia for o currículo”, lê-se na página do Ministério da Educação.

Escolas da Região do Algarve:

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres

Agrupamento de Escolas Júdice Fialho

Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa

Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira

Agrupamento de Escolas Silves Sul

Escola Profissional Cândido Guerreiro (EPCG)

Escola Secundária de Loulé

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes

Escola Secundária João de Deus

JA|Rede Expresso