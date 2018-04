10 quilómetros de corrida pelo coração em Albufeira

Connect on Linked in

A terceira edição da Corrida do Coração vai ter lugar, no próximo dia 29 de abril, às 18h00, na Praia dos Salgados, junto à Herdade dos Salgados.

Esta prova é organizada em parceria pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Câmara Municipal de Albufeira e Associação de Atletismo do Algarve, e conta com o apoio do Clube Desportivo Areias de São João.

Tal como é desígnio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, pretende-se com esta prova “promover a saúde cardiovascular através da mudança de comportamentos e convidar toda a população a adotar hábitos de vida saudável que incluem a prática de desporto e atividade física regular”.

As edições anteriores da Corrida do Coração foram um sucesso, com a participação de centenas de pessoas que encheram as ruas de Vilamoura e dos Salgados com as cores vivas da prova.

Este ano, a prova volta a ter a corrida de dez quilómetros cronometrada e a caminhada de cinco quilómetros. Para desafiar os mais rápidos, a organização conta com a presença de atletas de elite.

As receitas obtidas com as inscrições serão integralmente doadas à Fundação Maria Cristina, uma instituição fundada por Maria da Conceição. Esta instituição procura retirar crianças das favelas do Bangladesh, para lhes dar uma educação que lhes permita uma perspetiva de trabalho qualificado, quebrando assim o ciclo de pobreza extrema em que vivem.

NC|JA