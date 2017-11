10 mil árvores plantadas num só dia em Loulé e Silves

Print This Post

À semelhança do que aconteceu no ano passado, o Zoomarine vai levar a cabo mais uma edição da operação “Montanha Verde”. E se na primeira edição, a equipa do Zoomarine conseguiu plantar cinco mil árvores num só dia, este ano o objetivo é mais audacioso: plantar dez mil árvores em apenas 24 horas.

Esta segunda edição da operação “Montanha Verde” tem início esta quinta-feira, dia 9 de novembro, nos concelhos de Loulé e Silves. O objetivo dos responsáveis passa por plantar cinco mil árvores na Lagoa de Momprolé (na estrada Loulé-Boliqueime) e outras cinco mil árvores na Herdade do São Bom Homem (concelho de Silves).

Esta ação tem início às 9h00, prolongando-se até às 17h00 ou até haver árvores para plantar. Para além das árvores, o Zoomarine disponibilizará também as ferramentas necessárias à plantação (luvas, pás, enxadas, entre outras).

“Para além do pequeno contributo para ajudar a reflorestar Portugal depois dos violentos incêndios que devastaram o país, esta iniciativa pretende ainda sensibilizar a população para a importância de cuidar do nosso património ambiental o que será determinante para a sustentabilidade do futuro coletivo”, adiantam os promotores desta iniciativa.

